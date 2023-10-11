Meclis’te Sinan Ateş tartışması! CHP’li Tanal’dan Olcay Kılavuz çağrısı: “Derhal tutuklanmalı”

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Meclis’te Sinan Ateş tartışması!

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2023 Çarşamba, 12:14

Meclis’te Sinan Ateş tartışması! CHP’li Tanal’dan Olcay Kılavuz çağrısı: “Derhal tutuklanmalı”

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