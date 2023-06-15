Mecliste yüksek gerilim: AKP'li başkan söz vermedi CHP'li üyeler salonu terk etti

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AKP'li başkan söz vermedi CHP'li üyeler salonu terk etti

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2023 Perşembe, 12:39

AKP'li başkan söz vermedi CHP'li üyeler salonu terk etti

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