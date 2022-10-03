“Meme kanseri tarama başvuruları pandemi öncesine göre yüzde 10 azaldı”

03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:01

Journal of the American Medical Association (JAMA) Open Network'te yayınlanan bir çalışmada pandemi döneminde meme kanseri taramalarının azaldığı ortaya konuldu. Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’nda bu konunun önemine değinen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, taramanın çok önemli olduğunu ve pandemi döneminde başvurularda yaşanan azalma nedeniyle yüzde 10’luk bir hasta grubunun, meme kanseri tanısını daha ileri evrede alma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

“40 YAŞ ÜSTÜ HER KADIN MUTLAKA MAMOGRAFİ ÇEKTİRMELİ”

Orta yaş kadınlarda meme kanseri riskinin daha fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Kartal, meme kanserindeki dikkat çeken istatistikleri anlattı:

“Meme kanseri dünyada en sık görülen kanser olmasına rağmen kansere bağlı yaşam kayıplarında akciğer kanserinden sonra gelerek ikinci sırada yer alıyor. Kadınlarda çok daha fazla görülmesine karşın erkeklerde de yaklaşık binde bir oranında ortaya çıkabiliyor. Meme kanserinin Türkiye’de görülme oranı, Amerika ve diğer ülkelerde görülme oranlarıyla paralel ilerliyor. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski mevcut. Meme kanseri, kadınlarda en sık 55-60 yaş aralığında görülüyor. Fakat bunun dışında her yaş grubunda da görülme riski mevcut. Bu nedenle, altını çizerek söylüyorum özellikle 40 yaş üstü her kadının mutlaka mamografi çektirmesi gerekli.”