“Meme kanseri tarama başvuruları pandemi öncesine göre yüzde 10 azaldı”
2018 ve 2020’de Amerikan Kanser Derneği’nin 120 bin hasta üzerinde yaptığı çalışmalarda, meme kanseri tarama başvurularında pandemi öncesi döneme göre yüzde 10 azalma tespit edildi. Pandemi döneminde ise bu azalmanın yüzde 70’leri bulduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, “Evre 1 ve evre 2 meme kanserinde tedavi şansımız yüzde 95-99’a kadar çıkabiliyor. Yani neredeyse tama yakın tedavi şansımız var fakat evre ilerledikçe bu şansımız azalıyor. Bu nedenle, pandeminin de kontrol altına alındığını kabul ederek, rutin tarama programlarına tekrar başlamak gerekmektedir” dedi.
Journal of the American Medical Association (JAMA) Open Network'te yayınlanan bir çalışmada pandemi döneminde meme kanseri taramalarının azaldığı ortaya konuldu. Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’nda bu konunun önemine değinen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal, taramanın çok önemli olduğunu ve pandemi döneminde başvurularda yaşanan azalma nedeniyle yüzde 10’luk bir hasta grubunun, meme kanseri tanısını daha ileri evrede alma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.
“40 YAŞ ÜSTÜ HER KADIN MUTLAKA MAMOGRAFİ ÇEKTİRMELİ”
Orta yaş kadınlarda meme kanseri riskinin daha fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Kartal, meme kanserindeki dikkat çeken istatistikleri anlattı:
“Meme kanseri dünyada en sık görülen kanser olmasına rağmen kansere bağlı yaşam kayıplarında akciğer kanserinden sonra gelerek ikinci sırada yer alıyor. Kadınlarda çok daha fazla görülmesine karşın erkeklerde de yaklaşık binde bir oranında ortaya çıkabiliyor. Meme kanserinin Türkiye’de görülme oranı, Amerika ve diğer ülkelerde görülme oranlarıyla paralel ilerliyor. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski mevcut. Meme kanseri, kadınlarda en sık 55-60 yaş aralığında görülüyor. Fakat bunun dışında her yaş grubunda da görülme riski mevcut. Bu nedenle, altını çizerek söylüyorum özellikle 40 yaş üstü her kadının mutlaka mamografi çektirmesi gerekli.”
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