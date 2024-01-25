Meral Akşener'den İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a jet cevap! "Hadi versin mahkemeye"

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Meral Akşener'den İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a jet cevap! "Hadi versin mahkemeye"

DHA
25 Ocak 2024 Perşembe, 17:40



Meral Akşener'den İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a jet cevap! "Hadi versin mahkemeye"

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