Meral Akşener'den "oy bölme" tartışmalarına cevap!
Akşener'den "oy bölme" tartışmalarına cevap!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'daki iftar programında konuştu, sistemi eleştirdi... Akşener, "Birisi parmağını sallıyor, 'Oy bölerseniz Ak Parti gelir' ya da öbürü parmağını sallıyor diyor ki; 'Oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir.' Ben de diyorum ki; 'Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin'" ifadelerini kullandı..
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