Meral Akşener'den "oy bölme" tartışmalarına cevap!

28 Mart 2024 Perşembe, 10:57













İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'daki iftar programında konuştu, sistemi eleştirdi... Akşener, "Birisi parmağını sallıyor, 'Oy bölerseniz Ak Parti gelir' ya da öbürü parmağını sallıyor diyor ki; 'Oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir.' Ben de diyorum ki; 'Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin'" ifadelerini kullandı..