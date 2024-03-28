Meral Akşener'den "oy bölme" tartışmalarına cevap!

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Akşener'den "oy bölme" tartışmalarına cevap!

ANKA
28 Mart 2024 Perşembe, 10:57




İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'daki iftar programında konuştu, sistemi eleştirdi... Akşener, "Birisi parmağını sallıyor, 'Oy bölerseniz Ak Parti gelir' ya da öbürü parmağını sallıyor diyor ki; 'Oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir.' Ben de diyorum ki; 'Oylarınızı toparlayın, Ahmet Tural gelsin'" ifadelerini kullandı..

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