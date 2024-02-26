Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde Ekrem İmamoğlu için hazırladığı şarkıyı anlattı
Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde Ekrem İmamoğlu için hazırladığı şarkıyı anlattı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında; “En son ben de mal beyanımı açıkladım. 2019 yılında mal beyanım… Şu andaki mal beyanım nedir, bunu açıkça ortaya koydum. Kaynaklarını ortaya da koydum hala bekliyorum Ankara, İstanbul rakiplerimiz bütün belediye başkanları çıkarın bakalım mal beyanlarınızı. Bu ülkedeki yoksullukların en büyük sebebi ülkedeki yolsuzluklardır" dedi.
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