Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınacak mı? CHP'li Karatepe'den flaş açıklama...

24 Ocak 2024 Çarşamba, 13:39









CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında çıkan iddiaların ardından, “Erdoğan iktidarı Hafize Gaye Erkan konusunda çok sessiz duruyor. Bu konu bir haftadır Türkiye'nin gündeminde olmasına rağmen iktidar kanadından henüz bir açıklamanın yapılmamış olması, yani ona sahip çıkılmıyor olması onun gözden çıkarılıp çıkarılmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Erdoğan, Erkan’a eğer sahip çıkacaksa ‘Türkiye'de ailenin ne kadar önemli, anneliğin ne kadar ulvi bir şey olduğu, bebek anne ilişkisi’ üzerinden sahip çıkabilir. O zaman anlarız ki Hafize Gaye Erkan yerinde kalacak. Ama hiç bu konu yokmuş gibi açıklamalar olursa ya da bu konuya girmezse muhtemelen Gaye Erkan'ın görev süresinin sonuna hızla yaklaştığımız anlamı çıkar buradan diye düşünüyorum” diye konuştu. Karatepe, “Merkez Bankası başkanlarının yatırımcı toplantılarına gitmeleri bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Merkez Bankası para politikasını uygular. Fakat Gaye Erkan’ın geldiği günden beri yaptığı açıklamalara baktığımızda, ‘Yatırım teklifleri bana geliyor. Ben bunlara bakıyorum. Hatta önerilerde bulunuyorum’ gibi açıklamaları var. Merkez bankacılığı başka bir şeydir. Yatırım bankacılığı başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı yatırım bankacısı gibi yatırımcılara öğütlerde, önerilerde, tavsiyelerde bulunamaz. Bu, Merkez bankacılığına aykırı bir şey” dedi.