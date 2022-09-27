Mersin’deki bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin’de teröristlerin Tece Polisevi’ne yönelik düzenlediği bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı turistlerin kamerasına yansıdı.
Dün 22.45 sıralarında merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde 1 polisin şehit olduğu, 1 polis ve 3 sivilin de yaralandığı Tece Polisevi’ne yönelik bombalı saldırıyla ilgili turistlerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülere polis evi önünde patlamanın sesiyle birlikte alevlerin yükseldiği ve bununla birlikte turistlerin paniklediği yansıyor.
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