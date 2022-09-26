Son Dakika... Mersin’de polisevi yakınında patlama: 2 yaralı
Son dakika gelişmesi... Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.
Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Polisler, saldırganlara karşılık verdi.
Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.
Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.
Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır.
Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."
BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.
Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) September 26, 2022
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı,adlî soruşturma başlatmıştır.Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır.
MANSUR YAVAŞ: HAİN SALDIRIYI LANETLİYORUM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mersin Mezitli’de polisevine düzenlenen hain saldırıyı lanetliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Mersin Mezitli’de polisevine düzenlenen hain saldırıyı lanetliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. ????— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 26, 2022
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