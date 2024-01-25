Meslektaşları Can Atalay'ın mektubunu okudu: TBMM'yi ortak etmeyeceklerini ummak istiyorum...

25 Ocak 2024 Perşembe, 17:32

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdiği cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesine karşı arkadaşları ve meslektaşları, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Atalay'ın mektubunu okudu ve basın açıklaması yaptı. Atalay mektubunda, "Bildiğimiz anlamda avukatlık yapmaya devam edebilmek için dahi Anayasa’nın askıya alınmasına itiraz etmek, memlekete sahip çıkmak zorundayız" dedi.