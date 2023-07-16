Meteoroloji mühendisi Deniz Demirhan’dan kritik uyarı: 'Önümüzdeki 2 hafta aşırı sıcaklar etkili olacak'

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Meteoroloji, bazı bölgeler için 'çöl sıcakları sürecek' uyarısında bulundu. İstanul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, ilerleyen günlerde dünyanın ve Türkiye’nin sıcaklardan etkilenme düzeylerini Cumhuriyet TV’ye anlattı. Demirhan, ‘çok büyük bir ısınma sürecine girdik’ dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2023 Pazar, 16:31

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. İstanul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan,  sıcaklara ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Cumhuriyet TV’ye konuşan Demirhan, ‘Önümüzdeki iki hafta aşırı sıcaklar etkili olacak’ açıklamasında bulundu.

 

sıcak hava meteoroloji

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