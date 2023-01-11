Meyve yarasası köpeğin ağzından kurtarıldı

11 Ocak 2023 Çarşamba, 10:55

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi de olan veteriner hekim Gökçe Coşkun, Mısır meyve yarasasının cama çarparak yere düşmesi sonrasında bir köpek tarafından yakalandığını, bir vatandaşın da köpeğin ağzından yarasayı kurtarıp tedavi için kendisine getirdiğini söyledi. Küçük yarasayı bir gün misafir ettiğini belirten Coşkun, 'Denge ve sıvı kaybı vardı ve tedavisine başladım. Açık yarası yoktu. Güzel güzel suyunu içti. Sonrasında gıdaya başladım. Oldukça asabi olduğu ve hemen saldırdığı için özel eldivenle tuttuk. Az az çilek verdim ve çileği çok sevdi. Üzerinde çok sayıda dış parazit vardı. Onları temizledim. Kendine geldi. Asılı kalamıyordu, artık asılı kalabilmeye başladı. Gece olunca da güvenli bir alanda saldım, uçup dala kondu. 20 dakika kadar uzaktan izledim, kendini temizlemeye başladı ve oradan ayrıldım' dedi.

"YARASALARIN YARARI VAR"

Yarasaların insanlara zararı değil yararı olduğunu kaydeden Coşkun, şunları söyledi

'Özellikle sinek popülasyonunun dengelenmesinde büyük rolleri var. Onlardan kurtulmak yerine onlarla nasıl yaşayabiliriz, bunu öğrenmeliyiz. Ekolojik restorasyon bu nedenle çok önemli. Şehirlerde insan ve yarasa etkileşimini azaltmak için yerleşim yerlerinin ortasında bulunan parklara yarasa yuvaları yerleştiriliyor. Bu sayede yuvalama alanları insandan uzaklaştırılıyor. Kimi yerlerde ise yarasa tuğlası kullanılıyor.' dedi.