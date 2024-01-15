"MHP'yi destekleyeceğiz" demişti! Ümit Özdağ o haberlere ateş püskürdü gazeteciyi azarladı

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"MHP'yi destekleyeceğiz" demişti! Ümit Özdağ o haberlere ateş püskürdü gazeteciyi azarladı

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2024 Pazartesi, 16:36

"MHP'yi destekleyeceğiz" demişti! Ümit Özdağ o haberlere ateş püskürdü gazeteciyi azarladı

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