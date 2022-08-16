Migros, Carrefoursa, Bim, Şok ve A101 ile ilgili yürütmenin durdurulması istemine 2'nci ret
Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2,7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye taşırken, yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedilmişti. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketlerden 4'ünün itirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi tarafından da reddedildi.
Koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken, inceleme ve tespitler sonucu ihlalleri tespit edilen 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2,7 milyar liralık ceza kesildi.
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