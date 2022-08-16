Migros, Carrefoursa, Bim, Şok ve A101 ile ilgili yürütmenin durdurulması istemine 2'nci ret

16 Ağustos 2022 Salı, 14:18

Koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken, inceleme ve tespitler sonucu ihlalleri tespit edilen 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2,7 milyar liralık ceza kesildi.

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