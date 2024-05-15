Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: Gündemimizde yok...

15 Mayıs 2024 Çarşamba, 14:31













Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasında mülakatın kaldırılmasıyla ilgili, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi.