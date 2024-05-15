Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: Gündemimizde yok...
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: Gündemimizde yok...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasında mülakatın kaldırılmasıyla ilgili, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi.
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