Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: Gündemimizde yok...

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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'mülakat' açıklaması: Gündemimizde yok...

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2024 Çarşamba, 14:31




Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasında mülakatın kaldırılmasıyla ilgili, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi.

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