Minik Zayn şaşırtmaya devam ediyor
Boyundan büyük kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez ise milyonluk lüks otomobili kullandı.
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen minik Zayn bu kez ise milyonluk lüks otomobili kullandı.
Evlerinin bahçesinde koltuğuna oturduğu otomobili boyu yetmediği için ön ile arka kameraya bağlı monitörden bakarak kullanan ve garaja tekrar geri park eden Zayn, sosyal medyada gündem oldu.
Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından o anlar ‘Kameradan görerek kullanabilirim dedi’ diyerek paylaşıldı. 200 binin üzerinde beğeni alan paylaşım, binlerce yorum da aldı.
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