Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı

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Antalya'da ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşu, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) personeli Nazif Ay tarafından kurtarılarak tekrar doğaya salındı.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 11:04

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Boğaçayı’nda meydana geldi. Boğaçayı temizliğinde görev yapan ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü personeli Nazif Ay, rutin temizlik esnasında ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşunu gördü. Ay, misinadan dolayı uçamayan kuşu yakalayarak olta ipini kesti. Belediye çalışanı, Sakarmeke’yi tekrar doğaya bıraktı.

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