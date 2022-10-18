Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı

18 Ekim 2022 Salı, 11:04

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Boğaçayı’nda meydana geldi. Boğaçayı temizliğinde görev yapan ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü personeli Nazif Ay, rutin temizlik esnasında ayağına misina takılmış Sakarmeke kuşunu gördü. Ay, misinadan dolayı uçamayan kuşu yakalayarak olta ipini kesti. Belediye çalışanı, Sakarmeke’yi tekrar doğaya bıraktı.