Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
Eskişehir’de mısır tarlasına inen bir kartalın akbaş cinsi köpeklerle karşılaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eskişehir’in Karagözler Mahallesi’nde yaşayan Serkan Berber, akbaş cinsi köpekleriyle geziye çıktığı anlarda ilginç bir manzarayla karşılaştı. Akbaşlar, etrafı incelerken mısır tarlasına inen bir kartal buldu. Yaralı olduğu düşünülen kartalı koklamaya başlayan akbaşlar, Berber’in engellemesiyle kartala çok fazla yaklaşamadı. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğüne bildiren Berber, yaşanan anları ise cep telefonuyla kaydetti. Bir süre kartalın başında bekleyen Berber, köpeklerin kartalı rahatsız etmemesi için yoluna devam ederek, DKMP Eskişehir ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekipler, Berber ile birlikte mısır tarlasına döndükleri zaman kartalı bulamadı. Yapılan incelemelerde kartalın kendi imkanlarıyla tarladan kaçtığı değerlendiriliyor.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Liz Truss istifa etti
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'ye soğuk duş
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- ECB yeni ödeme sistemine geçişi erteledi
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi