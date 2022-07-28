Motosikleti çaldı kaçarken kaza yaparak yaralandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dağıtıcının, motosikletini çalan ve kaçtığı esnada dengesini kaybederek fırına dalan şahıs yaralandı.
Olay, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen S.B.T., Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde dağıtıcının 34 DLG 705 plakalı motosikletini çaldı.
Motosiklet ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan şahıs, dengesini kaybederek yol üzerinde bulunan fırının dış camına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisi ile kanlar içerisinde kalan S.B.T. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi gerçekleştirilen şahıs Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.
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