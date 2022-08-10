Motosikletle geldiler: Sokak ortasında cinayet!

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Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler sokak ortasında bulunan bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler motosikleti olay yerinde bırakıp kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:18

Küçükçekmece'deki olay Kanarya Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

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Cinayet küçükçekmece İstanbul

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