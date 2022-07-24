Muğla'da orman yangını: Hava sıcak, rüzgar şiddetli

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Muğla'nın Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrayan yangına, ekiplerin yoğun müdahalesi başladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:53

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çamköy’de tarım arazilerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

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