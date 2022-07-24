Muğla'da orman yangını: Hava sıcak, rüzgar şiddetli

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:46

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çamköy’de tarım arazilerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 8 arazöz ve 40 orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Köylülerinde traktör ve kamyonlarla su taşıyarak destek verdiği yangına, havadan iki helikopter ve iki uçağın müdahale için yola çıktığı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalenin güçlükle yapılabildiği belirtildi.