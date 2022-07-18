Muratpaşa Belediyesi'nin plajında çalışanları darbettiler!
Muratpaşa Belediyesi’nin plajında dün akşam saatlerinde yasak yerden denize atlamakta ısrar eden yaklaşık 10 kişilik bir grup, kendilerini uyaran belediye görevlilerini darbettti.
Olay, dün akşam 18.30 civarında Antalya’nın falez sahil bandında bulunan Konserve Koyu Falez Plajı’nda meydana geldi. Halka açık plajda yaklaşık 10 kişilik bir grup, güvenlik nedeniyle denize atlamanın yasaklandığı yeri kullanmakta ısrar etti. Plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denize atlayan grup, plajda güneşlenenleri ıslatınca şikayetler arttı. Denizden çıkarılan grup, tehditler savurarak plaj görevlilerine saldırdı.
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