Muratpaşa Belediyesi'nin plajında çalışanları darbettiler!

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:02

Olay, dün akşam 18.30 civarında Antalya’nın falez sahil bandında bulunan Konserve Koyu Falez Plajı’nda meydana geldi. Halka açık plajda yaklaşık 10 kişilik bir grup, güvenlik nedeniyle denize atlamanın yasaklandığı yeri kullanmakta ısrar etti. Plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denize atlayan grup, plajda güneşlenenleri ıslatınca şikayetler arttı. Denizden çıkarılan grup, tehditler savurarak plaj görevlilerine saldırdı.

Plajda şemsiyelerin demirlerini söken saldırganlar, aralarında bir kadın çalışanın da bulunduğu görevlileri darbetti. Olay yerine polis çağrılırken, saldırgan grup plajdan kaçtı. Belediye çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kafasına fırlatılan şemsiye bidonuyla yaralanan Şengül Türkkan’ı sabah saatlerinde evinde ziyaret etti.

Türkkan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Uysal, “Milletimizin hizmetine sunduğumuz, mavi bayrak standardında ele aldığımız plajlarımıza bir takım kişiler, kural tanımadan personelimize saldırabiliyorlar. Bunun ile ilgili güvenlik önlemlerini alacağız. Emniyeti de uyaracağız” diye konuştu. Uysal, olay çıkaran kişileri bir daha asla plajlara almayacaklarını da sözlerine ekledi.











