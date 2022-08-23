Müren balığını elleriyle besledi

23 Ağustos 2022 Salı, 13:04

Su altı dalışları ve çektiği görüntülerle bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi. Kayalık alanda Müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, yanında getirdiği 3 tane dondurulmuş hamsi balığını eliyle Müren balığına verdi. Saldırganlığı ve keskin dişleriyle bilinen Müren balığı, kendisine sunulan ziyafeti geri çevirmeyerek hamsileri yedi.

O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.