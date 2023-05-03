Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

03 Mayıs 2023 Çarşamba, 14:43

Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Muş lalesini görmeden şehirden ayrılmıyor. Muş laleleriyle kaplı ovalar, karlı dağlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Ziyaretçiler bu anları fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesinin soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu cezadan ötürü, ziyaretçiler lalelere dokunmaya bile çekiniyor.

Ülkenin farklı illerinden gelen 50’ye yakın fotoğraf sanatçısıyla laleleri fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, “İlimizin simgesi olan, nezaketin, zarafetin ve sevginin sembolü olan lalelerin fotoğrafını çekmek için misafirlerimiz ilimize geldiler. Bizler de onlara eşlik ederek ilimizin, lalelerin tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştık" diye konuştu.

Lalelerin fotoğrafını çekebilmek için grup halinde Trabzon'dan gelen Murat Hanbayrak, "Gerçekten laleler olağanüstü ve bizleri büyüledi" dedi.