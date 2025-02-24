Mustafa Balbay Ankara gündemini değerlendirdi: 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'

24 Şubat 2025 Pazartesi, 18:09

KAYYUM ATAMALARI VE DEMOKRASİNİN İRADESİ

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanması örneği üzerinden konuşarak, yerel yönetimlerde halkın iradesine saygı gösterilmeden, mahkeme kararlarının hemen ardından önceden planlanmış atamalar yapıldığını belirtti.

“Belediye meclisinin iradesine saygı gerekirdi. Fakat terör davalarında bu şekilde kayyum atamaları adeta gelenek hâline geldi. Demokrasi inancı zedelendi.”

15 Temmuz sonrası uygulamaya konulan bu yöntem, Balbay’a göre artık ‘toksik demokrasi’ boyutuna ulaşmış durumda. Yargı sürecindeki belirsizlik ve istinaf aşamasına girmeden yapılan müdahaleler, demokrasinin temel ilkesine zarar veriyor.

İMAMOĞLU VE GENÇ MUHALİFLERE YÖNELİK BASKI

Balbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen soruşturmayı sert bir şekilde eleştirdi. İmamoğlu’ya yönelik açılan altıncı dava olduğunu. Gündeme getirilen hususların, siyasi yasak ve tutuklama riskiyle birlikte yürütülen sistematik baskının bir parçası olduğunu ifade etti.

“Seçime girerken tutuklanmak dahil… Bu strateji, siyasi arenaya girişte adeta bir engel oluşturuyor.”

Ayrıca, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın davası da gündeme getirildi. 29 yaşındaki genç muhalifin, uzun yıllar CHP ile iç içe büyümesine rağmen siyasi yasakla karşı karşıya kalmasının, gençlerin siyaset sahnesinden uzaklaştırılmasına yönelik olduğu değerlendirildi.

AKP’NİN 'YENİDENLENME' POLİTİKASI

Programın son bölümlerinde Balbay, AKP’nin kongrede tartışmaya yol açan 'yenidenlenme' hareketine de değindi. Partinin, muhalefetten ayrılanları geri kazanma çabalarının, partinin artık ülkeye yeni bir şey sunamadığının göstergesi olduğunu ifade etti. "İktidarda kalabilmek için mevcut seçenekleri yok etmeye çalışıyorlar" dedi.

MUHALEFETİN BİRLEŞME UMUDU

Balbay, tüm bu hukuksuz uygulamaların ve sistematik baskının, muhalefeti daha da birleştireceğini öne sürdü. CHP ile İyi Parti arasında yapılan son açıklamalara da değinen Balbay, muhalefetin ortak aday üzerinde buluşmasının, AKP’nin saldırgan politikasına karşı bir güç oluşturacağına inandığını söyledi.

“AKP’nin hukuksuz tutumları, muhalefeti ortak hareket etmeye zorluyor. Demokrasi birikimimiz bu dayatmaları aşacak.”