Mustafa Balbay Ankara gündemini değerlendirdi: 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
Cumhuriyet TV’de yayınlanan Gündem Özel programında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye siyasetindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Balbay, özellikle yerel yönetimlerde uygulanan kayyum atamalarını, hukukun bağlayıcılığını zedeleyen uygulamalar olarak nitelendirirken, Ekrem İmamoğlu ve genç muhaliflerin maruz kaldığı yargı baskısına da değindi.
KAYYUM ATAMALARI VE DEMOKRASİNİN İRADESİ
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanması örneği üzerinden konuşarak, yerel yönetimlerde halkın iradesine saygı gösterilmeden, mahkeme kararlarının hemen ardından önceden planlanmış atamalar yapıldığını belirtti.
“Belediye meclisinin iradesine saygı gerekirdi. Fakat terör davalarında bu şekilde kayyum atamaları adeta gelenek hâline geldi. Demokrasi inancı zedelendi.”
15 Temmuz sonrası uygulamaya konulan bu yöntem, Balbay’a göre artık ‘toksik demokrasi’ boyutuna ulaşmış durumda. Yargı sürecindeki belirsizlik ve istinaf aşamasına girmeden yapılan müdahaleler, demokrasinin temel ilkesine zarar veriyor.
İMAMOĞLU VE GENÇ MUHALİFLERE YÖNELİK BASKI
Balbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen soruşturmayı sert bir şekilde eleştirdi. İmamoğlu’ya yönelik açılan altıncı dava olduğunu. Gündeme getirilen hususların, siyasi yasak ve tutuklama riskiyle birlikte yürütülen sistematik baskının bir parçası olduğunu ifade etti.
“Seçime girerken tutuklanmak dahil… Bu strateji, siyasi arenaya girişte adeta bir engel oluşturuyor.”
Ayrıca, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın davası da gündeme getirildi. 29 yaşındaki genç muhalifin, uzun yıllar CHP ile iç içe büyümesine rağmen siyasi yasakla karşı karşıya kalmasının, gençlerin siyaset sahnesinden uzaklaştırılmasına yönelik olduğu değerlendirildi.
AKP’NİN 'YENİDENLENME' POLİTİKASI
Programın son bölümlerinde Balbay, AKP’nin kongrede tartışmaya yol açan 'yenidenlenme' hareketine de değindi. Partinin, muhalefetten ayrılanları geri kazanma çabalarının, partinin artık ülkeye yeni bir şey sunamadığının göstergesi olduğunu ifade etti. "İktidarda kalabilmek için mevcut seçenekleri yok etmeye çalışıyorlar" dedi.
MUHALEFETİN BİRLEŞME UMUDU
Balbay, tüm bu hukuksuz uygulamaların ve sistematik baskının, muhalefeti daha da birleştireceğini öne sürdü. CHP ile İyi Parti arasında yapılan son açıklamalara da değinen Balbay, muhalefetin ortak aday üzerinde buluşmasının, AKP’nin saldırgan politikasına karşı bir güç oluşturacağına inandığını söyledi.
“AKP’nin hukuksuz tutumları, muhalefeti ortak hareket etmeye zorluyor. Demokrasi birikimimiz bu dayatmaları aşacak.”
Video Haberler
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi topa tuttu
- Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama!