Mustafa Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:21

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Başkanım TDP çukurda mı?” sorusuna yanıt verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Sarıgül soruya şöyle yanıt verdi:

“TDP hiçbir zaman çukurda olmaz, her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz”