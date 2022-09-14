Mustafa Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Başkanım TDP çukurda mı?” sorusuna yanıt verdi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, Sarıgül soruya şöyle yanıt verdi:
“TDP hiçbir zaman çukurda olmaz, her zaman mevzideyiz, pusudayız. Neye bakıyoruz? Güzelliklere bakıyoruz. Tank olmayabilir, top olmayabilir ama yürek var ve bu taşlara bakıyoruz biz”
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