Mustafa Sarıgül’den dürüm ayran isyanı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dürüm ayran fiyatlarına isyan etti.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok paylaşımlarına devam ediyor.
En son paylaşımında gençlerle dürüm yiyen Sarıgül, dürüm ayran fiyatlarına isyan etti.
8 kişilik dürüm ayranın 890 TL olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
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