Mustafa Sarıgül’den dürüm ayran isyanı

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dürüm ayran fiyatlarına isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 16:32

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok paylaşımlarına devam ediyor.

En son paylaşımında gençlerle dürüm yiyen Sarıgül, dürüm ayran fiyatlarına isyan etti.

8 kişilik dürüm ayranın 890 TL olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi TikTok

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