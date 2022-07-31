TDP lideri Mustafa Sarıgül: Çayım nerede? Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül gittiği bir kafede yurttaşlarla sohbet etti. Daha sonra içecek seçimi için menüye bakan Sarıgül'ün söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 08:08
TDP lideri Mustafa Sarıgül: Çayım nerede? Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin
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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede menüdeki içeceklerin yabancılaşmasından yakınarak, ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' dedi.

Kendisine sorulan 'Sizde kola içiyorsunuz başkanım' sorusuna ise. 'Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin' dedi.


Mustafa Sarıgül kola

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