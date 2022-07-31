TDP lideri Mustafa Sarıgül: Çayım nerede? Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül gittiği bir kafede yurttaşlarla sohbet etti. Daha sonra içecek seçimi için menüye bakan Sarıgül'ün söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede menüdeki içeceklerin yabancılaşmasından yakınarak, ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' dedi.
Mustafa Sarıgül: Çayım nerede? Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 31, 2022
Kendisine sorulan 'Sizde kola içiyorsunuz başkanım' sorusuna ise. 'Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin' dedi.
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