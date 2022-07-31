TDP lideri Mustafa Sarıgül: Çayım nerede? Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin

31 Temmuz 2022 Pazar, 08:08

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, gittiği bir kafede menüdeki içeceklerin yabancılaşmasından yakınarak, ''Americano, Cafe Latte, bilmem ne, benim çayım nerede, çay nerede'' dedi.

Mustafa Sarıgül: Çayım nerede? Bundan sonra kola içersem Allah belamı versin — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 31, 2022

Kendisine sorulan 'Sizde kola içiyorsunuz başkanım' sorusuna ise. 'Haklısın bundan sonra kola içersem Allah belamı versin' dedi.