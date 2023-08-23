Naci Görür de dinleyiciler arasındaydı! Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a böyle seslendi: İddia ediyorum...

23 Ağustos 2023 Çarşamba, 18:03

'İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı’ tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gövdesindeki çatlaklar nedeniyle devreye alınmayan Melen Barajı ve Kanal İstanbul konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Yöneticiler, halka verdikleri sözlerin bedelini ödeyebilirlerse vatandaşı kandıramazlar, vatandaşa yanlış yapamazlar” diyen İmamoğlu, “Dün gibi hatırlıyorum; 2019 yılında, ben İBB Başkanı adayıyken, Sayın Cumhurbaşkanımız meydanlarda, ‘2071’e kadar İstanbul'un su sorununu çözdük’ demiştir. Çünkü muhtemelen Melen Barajı'nın bittiğini düşünmüştür. Melen, bizi derinden üzmüştür. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan daha fazla üzüldüğümü iddia ediyorum. Çünkü o para, hepimizin parası” ifadelerini kullandı.

“Bizim projeksiyonumuz, 21 milyonu aşan bir nüfusa göre 2053 yılını planlamak” diyen İmamoğlu, “Bunun içinde ne var? İstanbul'un şu anki mevcut gelişimi var. Ama bunun içinde Kanal İstanbul belası yok, Kanal İstanbul diye bir kavram yok. Olamaz çünkü. Az önce bahsettiğim, Avrupa yakasındaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla, Sazlıdere yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı'nı yok eden bir kavram. Bir hırs için, bir para kaynağı oluşturmak için, sadece ve sadece geleceği kötüleştiren, bugünün ihtiyaçlarını tamamen ötesinde bir bakış açısı için İstanbul'a bu tür saplanan hançerler, İstanbul'un geleceğini ne yazık ki tehdit eder” uyarılarında bulundu.