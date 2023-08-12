Naci Görür'den İstanbul için kritik açıklama! 'Fayı göremiyorum'

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Naci Görür'den İstanbul için kritik açıklama! 'Fayı göremiyorum'

DHA
12 Ağustos 2023 Cumartesi, 17:34

Naci Görür'den İstanbul için kritik açıklama! 'Fayı göremiyorum'

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