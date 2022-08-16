Naci Görür'den kritik uyarı: 'Minimum 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz'
Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik. Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.
Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depremini değerlendirdi.
Video Haberler
- Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye ceza
- Şoför kaza yaptı, camları yumrukladı
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
- Bakan Nebati'den otomotivde fahiş fiyat açıklaması
- Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- İndirim değil zam oldu!