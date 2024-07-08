Navigasyon cihazı arızalandı; Bir muz ile 13 saat havada kaldı!

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Navigasyon cihazı arızalandı; Bir muz ile 13 saat havada kaldı!

IHA
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 13:07








Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, 1 bardak su içip 1 muz yiyerek 13 saat boyunca havada kaldı. 12. saatte havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı arızalanan Boyacı, “Bir insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini üretici firma bile düşünememiş" dedi.

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