Necati Özkan yazdı: İstanbul’da taksi işkencesi

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Gazetemiz yazarı Necati Özkan, bugünkü köşe yazısında İstanbul'daki taksi problemini kaleme aldı. Bugün yaşanan taksi sorununun iktidarın eseri olduğunu belirten Özkan, "Ekrem İmamoğlu, sorunun çözümü için tam 14 kez UKOME’de 5 bin yeni taksi teklif etti ama hepsi de iktidar temsilcileri tarafından reddedildi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:43

Gazetemiz yazarı Necati Özkan, bugünkü "İstanbul'da taksi işkencesi" başlıklı yazısında, bir okurunun taksi problemine ilişkin kendisine yolladığı yazıyı paylaşarak, İstanbul'daki taksi sorununu kaleme aldı. 

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Necati Özkan İstanbul taksi

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