Necati Özkan yazdı: İstanbul’da taksi işkencesi
Gazetemiz yazarı Necati Özkan, bugünkü köşe yazısında İstanbul'daki taksi problemini kaleme aldı. Bugün yaşanan taksi sorununun iktidarın eseri olduğunu belirten Özkan, "Ekrem İmamoğlu, sorunun çözümü için tam 14 kez UKOME’de 5 bin yeni taksi teklif etti ama hepsi de iktidar temsilcileri tarafından reddedildi" dedi.
Gazetemiz yazarı Necati Özkan, bugünkü "İstanbul'da taksi işkencesi" başlıklı yazısında, bir okurunun taksi problemine ilişkin kendisine yolladığı yazıyı paylaşarak, İstanbul'daki taksi sorununu kaleme aldı.
İlgili Haberler
- Necati Özkan yazdı: İstanbul’da taksi işkencesi
Video Haberler
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
- Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
- Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor
- İstanbul'da halk ekmeğe zam!
- Irak’ta silah deposunda patlama
- Yandaş şirkete 817 milyonluk ihale
- Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
- Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi:
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı