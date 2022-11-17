Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine sezonun ilk karı yağdı.
Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda sezonun ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.
Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı olurken, Nemrut Dağı zirvesi sezonun ilk karını gördü. Heykellerin bir kısmı beyaza büründü.
Turistler hem zirvenin hem de karın keyfini çıkarttı. Zirvede kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu.
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı
- Mahkeme kararını verdi: Adnan Oktar'a rekor ceza!