Nemrut’ta turistlere kar sürprizi

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:00

Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda sezonun ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı olurken, Nemrut Dağı zirvesi sezonun ilk karını gördü. Heykellerin bir kısmı beyaza büründü.

Turistler hem zirvenin hem de karın keyfini çıkarttı. Zirvede kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu.

