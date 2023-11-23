Nesli azalan tür olan 'insan yüzlü balık' ağlara takıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı.
Balıkçı, av baskısı nedeniyle nesli azalan türü, boyunu ve kilosunu ölçtükten sonra denize bıraktı.
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