Nesli azalan tür olan 'insan yüzlü balık' ağlara takıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı.

DHA
23 Kasım 2023 Perşembe, 17:44

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı.

Balıkçı, av baskısı nedeniyle nesli azalan türü, boyunu ve kilosunu ölçtükten sonra denize bıraktı.

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