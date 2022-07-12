Nevşehir'de takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

12 Temmuz 2022 Salı, 09:50

Nevşehir Derinkuyu karayolunda 12 Temmuz sabah saatlerinde 35 GD 215 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



