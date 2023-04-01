Of'ta korkutan çatı yangını

01 Nisan 2023 Cumartesi, 07:00

Yangın, saat 17.30 sıralarında Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bacadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ancak ikinci kez alev alan yangına itfaiye ekipleri tekrar müdahale etmek durumunda kaldı. İkinci kez müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında maddi hasarın dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yangının Kaymakamlık ve Belediye binası karşısında meydana gelmesi nedeniyle Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

