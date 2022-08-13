Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbedip ters kelepçeledi
Aydın'ın Didim ilçesinde 2 gün çalışıp ayrıldığı kafenin önüne gelen Kürşat Korkmaz isimli şahıs, işletme sahibine tehditler yağdırdı. Tartışmanın ardından mekana gelen ve Kürşat Korkmaz'ın babası olduğu belirlenen polis, kafe sahibini darbetti.
Didim’de Kürşat Korkmaz isimli bir genç bir kafede çalışmaya başladıktan iki gün sonra işten ayrıldı. İddiaya göre, işten ayrılan genç 9 Ağustos tarihinde kafenin önüne gelerek olay çıkardı. Mekandan tehditler savurarak ayrılan gencin arkasından bir polis arabası mekanın önüne geldi.
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