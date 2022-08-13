Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbedip ters kelepçeledi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:44

Didim’de Kürşat Korkmaz isimli bir genç bir kafede çalışmaya başladıktan iki gün sonra işten ayrıldı. İddiaya göre, işten ayrılan genç 9 Ağustos tarihinde kafenin önüne gelerek olay çıkardı. Mekandan tehditler savurarak ayrılan gencin arkasından bir polis arabası mekanın önüne geldi.