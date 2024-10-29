Öğretmenlik meslek kanunu taslağı üniversiteleri hiçe saydı!

Öğretmenlik meslek kanunu taslağı üniversiteleri hiçe saydı!
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Öğretmenlik meslek kanunu taslağı üniversiteleri hiçe saydı!

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2024 Salı, 17:54

Öğretmenlik meslek kanunu taslağı üniversiteleri hiçe saydı!

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