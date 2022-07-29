Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:56

Karataş'taki Gün Batımı İskelesi'nde 29 Temmuz Cuma günü saat 10.00 sıralarında, amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı.

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