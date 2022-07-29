Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
İzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, Saim Baş (59) tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Karataş'taki Gün Batımı İskelesi'nde 29 Temmuz Cuma günü saat 10.00 sıralarında, amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı.
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