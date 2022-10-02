Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

İzmir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi avukat Ertan, 1 Ekim 2022'den itibaren tüketici kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tüketici hakem heyetlerinin, bir tarafı tüketici olan alım satım sözleşmelerinde meydana gelen ihtilaflarla ilgili hem tüketicilerin hem satıcıların yani hizmet sağlayıcıların da başvurabileceği merci olduğunu dile getiren Ertan, bugüne kadar 15 bin 480 TL'ye kadar olan başvuruları değerlendirmekle görevlilerken artık bu rakamın 30 bin liraya kadar çıktığını açıkladı. Ocak ayında bu rakamın 50-60 bin TL'ye kadar çıkabileceğini de belirten Ertan, tüketici ve satıcı arasındaki sorunlarda artık mahkemelere değil önce hakem heyetlerine gidileceğini kaydetti.