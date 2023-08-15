Önce kedisi sonra kendisi darp edildi! Aksaraylı kadın böyle isyan etti...

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Önce kedisi sonra kendisi darp edildi! Aksaraylı kadın böyle isyan etti...

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2023 Salı, 11:30

Aksaray yaşayan Fatoş Pınar, önce kedisini sonra kendisini darp ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu. Pınar, "Hayvana yapılan insana da yapılıyor diye şikayet ettim ve asla şikayetimden geri dönmeyeceğim" dedi.

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