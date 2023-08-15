Önce kedisi sonra kendisi darp edildi! Aksaraylı kadın böyle isyan etti...
Önce kedisi sonra kendisi darp edildi! Aksaraylı kadın böyle isyan etti...
Aksaray yaşayan Fatoş Pınar, önce kedisini sonra kendisini darp ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu. Pınar, "Hayvana yapılan insana da yapılıyor diye şikayet ettim ve asla şikayetimden geri dönmeyeceğim" dedi.
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