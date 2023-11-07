Onlarca yılkı atı doğaseverler tarafından görüntülendi

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kumalar Dağı'nda yürüyüş yapan doğaseverler onlarca yılkı atını telefon kamerasıyla görüntüledi.

DHA
07 Kasım 2023 Salı, 17:37

Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) üyeleri Kumalar Dağı'na yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Gezide doğaseverler onlarca yılkı atıyla karşılaştı. Sürüler halinde gezen ve otlayan yılkı atlarının fazlalığı doğaseverlerin dikkatini çekti.

Yürüyüşe katılanlar yılkı atlarını telefn kamerasıyla görüntüledi. Yılkı atı sayısının son yıllarda arttığını anlatan Asım Yıldız, 3 sürü halinde otlayan atları gördük.

Bazılarının yanında tayları vardı. Yılkı atlarını yakından görmenin mutluluğunu yaşadık.

Son yıllarda hızla artan popülasyonuyla yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor dedi. 

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