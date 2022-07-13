Onur Akay: 'Hıncal Uluç'un durumu çok ağır'

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Ses sanatçısı Onur Akay, gazeteci Hıncal Uluç’un durumunun çok ağır olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:48

Geçen günlerde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un, kısa süre sonra entübe edildiği öğrenilmişti.

Doktorlarından Hıncal Uluç'un hastalığı hakkında bir açıklama gelmezken, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Uluç’un sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hıncal Uluç entübe Hastane

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