'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
Tekirdağ'da Kıbrıs gazisi Ali Aydın (69), namaz kılmak istediği ağacın altındaki ördeklerini almasını istediği komşusu N.Y. (67) tarafından dövüldü. Komşusunun demir dirgenle vurduğu Aydın'ın bacağında kırık, ellerinde kesikler oluştu. Gözaltına alınan N.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi Aşağıpınar mevkisinde, 14 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde,Kıbrıs gazisi Ali Aydın, hayvanlarını otlatmaya götürdüğü Aşağıpınar mevkisinde bir ağacın altında öğle namazını kılmak istedi. Aydın, ağacın altındaki ördeklerin sahibi N.Y.'den hayvanları almasını isteyince tartışma çıktı.
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