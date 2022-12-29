Organik köy hindileri pazarda yerini aldı
Diyarbakır'da köylerde doğal olarak yetiştirilen hindiler, pazara inerek 800-850 lira arası fiyatlarla satışa sunuldu.
Diyarbakır'da, köylülerin yıl boyunca beslediği hindiler, yılbaşı öncesi Yenişehir ilçesindeki eski hal Hindiciler Pazarında yerini aldı.
Hindiler, 800 ile 850 lira arasında fiyatlarla pazarda satışa sunuldu.
30 yıldır hindi satışı yapan Fatih Erpek, hindilerin görücüde müşterilerini beklediğini ifade ederek, organik köy hindisi olduğunu kaydetti.
Erpek, “Geçen yıl 500-600 liradan alıyorken bu yıl 800-850 civarında aldık. Müşterilerimize 900 lira deyince ‘Ne oldu’ diye tepki veriyorlar. Kışa hazırlığımızı yaptık, hindilerimiz tamamı köy hindileri ve organikler. Alıcıları bekliyoruz her zaman buradayız” dedi.
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