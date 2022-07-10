Osmaniye Kadirli'de kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler: 'Bu kokudan biz duramıyoruz; midemiz bulanıyor'

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar, belediye ekiplerinin Savrun çayı yatağına kurban atıklarını gömdüğünü ileri sürerek, “Buranın kokusundan mahallede duramıyoruz. Gece gündüz kokuyor. 3 yıldan beri pisliğin içindeyiz. Et de yiyemedik, çocuk da dışarı çıkamıyor” diye tepki gösterdi.

ANKA
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:24

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi sakinleri, belediyenin Savrun çayı yatağına 3 yıldır derin çukurlar açarak kurban sakatat ve atıklarını gömdüğünü ileri sürdü.

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