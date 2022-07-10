Osmaniye Kadirli'de kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler: 'Bu kokudan biz duramıyoruz; midemiz bulanıyor'

10 Temmuz 2022 Pazar, 15:17

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi sakinleri, belediyenin Savrun çayı yatağına 3 yıldır derin çukurlar açarak kurban sakatat ve atıklarını gömdüğünü ileri sürdü.

Mahalle sakinlerinden Adem Bülbül, "Vallahi bu kokudan biz duramıyoruz, kokuyor. Üç dört günden beri kokuyor. Bilmiyorum ne düşünüyorlar niye böyle yapıyorlar. Kurbanın bağırsak, karın işte buna benzer şeyleri döküyorlar. Kepçe ile gömüyorlar, 3-4 günden beri de biz bunun kokusunu çekiyoruz. Midemiz bulanıyor, balkonda oturamıyoruz sürekli içerideyiz. Dışarı çıksan kokudan çıkılmıyor" dedi.

"ŞEHRİN GÖBEĞİNE DÖKÜLÜR MÜ?"

Döndü Asena, ise şunları söyledi:

"Keçinin, koyunun sakatatlarını hepsini döküyorlar. Bu sene döküyorlar, yeni sene de varıyorlar, açıyorlar, bir daha dökeyim diye. Haftalarca koku dinle, aylarca koku dinle zaten geçtiği yok kokunun da. Ben astım hastasıyım zaten, şu çocuk astım, bronşit hastası kırıldık geçtik yani. Kimseye derdimizi dinletemiyoruz, anlatamıyoruz. 200 metre var yok ancak şurası. Şehrin göbeğine dökülür mü? Çocuğumuz hep sarılık hastası oldu, karasinek ile ekmek yiyor. Siz de duyuyorsunuz şu kokuyu, dayanılacak gibi değil. Bu ne böyle bayram bize zehir oluyor. Ne misafirimiz gelir oldu ne gidenimiz oldu, şaşırdık yani millet hep kokudan kaçıyor ürküyor, gelen yok."

"OY VER DİYE GELİRLER"

Ümmühanı Tahta, "Kokudan duramıyoruz, buranın kokusundan mahallede duramıyoruz. Gece-gündüz kokuyor. Oraya bağırsağı çıkarıyorlar, geçen sene döktüklerini bu sene çıkarıp gene döküyorlar, kokudan duramıyoruz. 3 yıldan beri böyle pisliğin içindeyiz. Et de yiyemedik çocuk da dışarı çıkamıyor, kokudan duramıyoruz. Muhtar gelir sabahtan ‘oy ver’, belediye başkanı gelir 'oy ver'. Hangi yüzle gelip de bunu diyecekler bize? Muhtarını da istemiyorum, belediye başkanına da oy atmayacağım, muhtara da. Yazık değil mi bize ya çocuğumuz hasta oldu hep" dedi.